Сергей Борисов: наукограды Подмосковья имеют большой потенциал

Борисов отметил, что является патриотом Московской области и родился в этом регионе. Он видит позитивные изменения и гордится ими.

«Потенциал огромный, множество наукоградов вокруг Москвы, которые располагаются в Подмосковье, они еще далеко не сказали свое слово, и предприниматели могут внести свою лепту для того, чтобы раскрыть возможность того, что было заложено еще порой в Советском союзе», — сказал Борисов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл форум «Код роста: технологичный бизнес в России», который проходит в Красногорске. По словам главы региона, он очень рад, что в Подмосковье собрались люди, которые вовлечены в экономику, бизнес и развитие России.

«Мы пригласили вас в Подмосковье еще и для того, чтобы познакомиться с вами, еще раз показать, сказать и самое главное, практически подтвердить заинтересованность новых инвесторов в новых идеях, в умных людях, которые не боятся различных сложностей. Нет бизнеса, который бы не преодолевал разные сложности, и вы, представители малого и среднего бизнеса, для нас важны», — обратился к присутствующим Воробьев.

Форум «Код роста: технологичный бизнес в России» проходит 21 октября в Доме правительства Московской области. В ходе мероприятия обсудят развитие технологичного бизнеса и его влияние на развитие экономики, инструменты развития технологических компаний и многое другое.

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