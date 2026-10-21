Анфиса Чехова показала фото в бикини с отдыха в Бахрейне

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова опубликовала в соцсети снимки из пляжного клуба в Бахрейне. Она позировала в бикини на шезлонге и поделилась впечатлениями об отдыхе, сообщает «Царьград» .

Чехова рассказала, что особенно ценит комфорт и внимание к деталям. По ее словам, гостей клуба тепло встретили, а в женской комнате предусмотрели все необходимое, чтобы привести себя в порядок после пляжа. Актрису также удивило, что ей помогли смыть песок с ног.

«Днем — теплое море, гора манго и полное расслабление. Ближе к закату собираются гости, играют диджеи и начинается совсем другая жизнь. По ощущениям — Ибица. А это мы всего второй день в Бахрейне», — написала Чехова.

Ранее телеведущая не раз рассказывала о трудностях с принятием своей фигуры. С подросткового возраста она пробовала различные диеты, в том числе экстремальные, а позднее активно занималась спортом. Из-за постоянных срывов результат тренировок долго не сохранялся.

В последние годы Чехова изменила подход к образу жизни: отказалась от мяса, дрожжей и сахара, включила в распорядок йогу. Сейчас ее вес составляет от 58 до 61 килограмма.

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