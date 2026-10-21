Роднина назвала нехватку выносливости главной проблемой Валиевой

Камила Валиева сохранила технику, но ей не хватает сил для проката программы. Так трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила состояние фигуристки, сообщает «Царьград» .

По данным нескольких независимых источников, Валиева возвращается к Этери Тутберидзе и на этой неделе начнет подготовку в ее команде. Роднина считает, что перед тренерским штабом стоит сложная задача: заново выстроить план занятий с учетом физических изменений спортсменки.

Роднина пояснила, что фигуристка выросла и набрала вес из-за естественного развития организма. Речь не идет о лишнем весе. По ее оценке, ситуация с Валиевой сложнее, чем с Александрой Трусовой, которая возобновила карьеру после рождения ребенка.

«А если не хватает физических сил, то она уже и в психологическом плане начинает лететь», — отметила Роднина.

До 2025 года Валиева занималась у Тутберидзе, затем перешла к Светлане Соколовской в академию Татьяны Навки «Наши надежды».

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