Роднина назвала нехватку выносливости главной проблемой Валиевой
Камила Валиева сохранила технику, но ей не хватает сил для проката программы. Так трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила состояние фигуристки, сообщает «Царьград».
По данным нескольких независимых источников, Валиева возвращается к Этери Тутберидзе и на этой неделе начнет подготовку в ее команде. Роднина считает, что перед тренерским штабом стоит сложная задача: заново выстроить план занятий с учетом физических изменений спортсменки.
Роднина пояснила, что фигуристка выросла и набрала вес из-за естественного развития организма. Речь не идет о лишнем весе. По ее оценке, ситуация с Валиевой сложнее, чем с Александрой Трусовой, которая возобновила карьеру после рождения ребенка.
«А если не хватает физических сил, то она уже и в психологическом плане начинает лететь», — отметила Роднина.
До 2025 года Валиева занималась у Тутберидзе, затем перешла к Светлане Соколовской в академию Татьяны Навки «Наши надежды».
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