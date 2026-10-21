В Балашихе откроют Центральный сквер в Павлино после благоустройства

Благоустройство Центрального сквера в микрорайоне Павлино в Балашихе планируют завершить в четвертом квартале 2026 года. Здесь обновят детскую площадку и дорожки, оборудуют зоны отдыха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы в Центральном сквере ведут по наказам жителей в рамках Народной программы «Единой России». На территории обновят пешеходные дорожки, установят освещение и камеры видеонаблюдения, проведут озеленение. Детскую площадку и зоны отдыха обустроят с учетом потребностей жителей разных возрастов.

«На благоустройство полугектара выделено более 50 миллионов рублей. Работы начались в июле, сейчас выполнено около 60%», — рассказал Николай Говричев.

Местная жительница Екатерина Пузына ежедневно проходит через сквер с двумя дочерьми по дороге в школу и детский сад.

«Хочется новую просторную детскую площадку. У меня двое детей — семи и двух лет, и нужны разные игровые элементы, чтобы занять каждого. Еще ждем зону отдыха для родителей», — поделилась Екатерина.

Общественные пространства по наказам жителей обновляют и в других микрорайонах Балашихи. Ко Дню города в Купавне открыли благоустроенный сквер Славы русского флота. Там установили шесть барельефов российским адмиралам, обновили клумбы и гранитное покрытие.

Жители Подмосковья направили более 920 тыс. наказов в Народную программу «Единой России». Благоустройство дворов и общественных территорий стало одним из самых востребованных направлений.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.