Жителей Подмосковья приглашают на три Всероссийских экоконкурса

Жители Московской области могут принять участие в трех Всероссийских конкурсах — «Зов природы», «Экодвор» и «Посадка деревьев». В каждом предусмотрен призовой фонд, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Участникам предлагают организовать уборку природных территорий, экологические праздники для жителей или волонтерские посадки деревьев.

Конкурс «Зов природы» продлится до 11 ноября, «Экодвор» — до 16 ноября, «Посадка деревьев» — до 4 декабря. Итоги всех трех конкурсов подведут не позднее 20 декабря 2026 года.

Для участия необходимо зарегистрировать мероприятие на платформе Ecowiki.ru, провести акцию с соблюдением экологических стандартов, подготовить отчетные материалы и опубликовать их в социальных сетях.

При выборе победителей будут учитывать активность и масштаб мероприятий, количество участников, качество отчетных материалов и достигнутые экологические результаты.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в регионе становится больше людей, неравнодушных к экологической повестке и заинтересованных в продвижении своих идей. Среди приоритетных задач остается экологическое просвещение подрастающего поколения и взрослых.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.