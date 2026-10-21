Врач оценил роль медицины в решении проблемы бесплодия

Главврач Симферопольского клинического родильного дома № 2 Илья Глазков заявил, что медицина составляет 10–25% успеха в решении проблемы бесплодия. Остальное он связал с духовными ценностями и атмосферой в семье, сообщает «Крым 24» .

Профессор, доктор медицинских наук Илья Глазков назвал среди причин бесплодия инфекции, генетическую предрасположенность и соматические заболевания. По его словам, специалисты обычно ищут конкретную болезнь, но рассматривать проблему только с медицинской точки зрения недостаточно.

«Нужно говорить о духовности, о любви, о семье, о теплоте, которую мы должны передать ребенку. Он должен вырасти в любви, мы должны заботиться о нем», — отметил Глазков в эфире телеканала.

Врач назвал медицину фундаментом решения проблемы. По его мнению, комплексный подход должен учитывать не только физическое здоровье, но и образ жизни, отношения и семейную атмосферу.

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