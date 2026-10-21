Верховный суд встал на сторону россиянина в споре с украинкой о дочери

Верховный суд РФ решил спор россиянина и украинки о месте жительства их общей дочери. Он встал на сторону мужчины, который вывез девочку из Франции, где та жила с матерью, сообщает «Коммерсант» .

Гражданка Украины Вероника Т. в 2018 году вышла замуж за россиянина Алексея Е. Пара проживала в Киеве, у них родилась дочь. В 2021 году супруги развелись. Девочка осталась жить с матерью. В марте 2022 года они переехали во Францию. Алексей остался жить на Украине. Он подал иск в местный суд, чтобы обязать бывшую супругу каждые полтора месяца привозить ему дочь, но ему отказали.

В марте 2025 года отец попросил разрешения вывезти девочку на отдых в Турцию и Словакию, пообещав ее вернуть. Но, как оказалось, в апреле он привез дочь в Россию.

Тогда мать обратилась в суд Новосибирска, чтобы вернуть дочь. Пока шел процесс, девочка получила гражданство РФ. Суд обязал мужчину вернуть дочь матери, но Алексей обжаловал это решение в апелляционной и кассационной инстанциях. Однако они тоже отказали ему.

Тогда мужчина обратился в Верховный суд РФ. Тот встал на его сторону. Там отметили, что девочка уже адаптировалась к жизни в России, а переезд во Францию может негативно отразиться на ней. Кроме того, суд напомнил, что Франция является недружественным государством, членом НАТО и ЕС, что создает риски для ребенка.

Мать девочки хочет оспорить это решение, сейчас ее жалобу рассматривает президиум Верховного суда РФ.

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