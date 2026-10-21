Авито Подработка назвала самые высокооплачиваемые смены в III квартале в Москве

По данным аналитиков Авито Подработки , за III квартал 2026 года самые высокие вознаграждения за смену предлагали в Москве за приготовление пищи — в среднем 5 446 рублей за выход. Такие задания предполагают работу в условиях постоянного потока заказов и требуют поддерживать высокий темп на протяжении всей смены.

На втором месте — мойка посуды и инвентаря: исполнителям предлагали в среднем 4 969 рублей за смену. Далее сборка и разборка мебели с вознаграждением 4 935 рублей и уборка помещений — 4 843 рубля за выход. Замыкает топ-5 выпечка хлеба: за такую смену в среднем предлагали 4 509 рублей.

Высокий уровень вознаграждений за ряд задач связан с интенсивностью работы и объемом выполняемых операций. В частности, приготовление пищи и обслуживание покупателей предполагают работу в условиях постоянного потока заказов и посетителей, другие задания также требуют поддержания рабочего темпа на протяжении всей смены. При этом размер вознаграждения зависит от конкретных задач, их объема, условий и продолжительности смены.

Тип заданий Средние предлагаемые вознаграждения, рублей за смену, III квартал 2026 года Приготовление пищи 5 532 Обслуживание покупателей 4 984 Мойка посуды и инвентаря 4 916 Уборка помещений 4 875 Помощь в прикассовой зоне 4 611 Погрузка и разгрузка товара 4 611 Сборка заказов 4 364 Выкладка товара 4 200 Упаковка товаров 4 200 Помощь в торговом зале 4 029

«Временная занятость постепенно становится полноценным элементом рынка труда, позволяя бизнесу гибко управлять численностью исполнителей в зависимости от текущей нагрузки. Для исполнителей такой формат дает возможность самостоятельно регулировать объем занятости и использовать подработку как дополнительный источник дохода. При этом уровень вознаграждения отражает не только востребованность отдельных задач, но и интенсивность труда: в ритейле и общепите наиболее высокие выплаты получают исполнители на позициях, связанных с приготовлением пищи, обслуживанием покупателей, мойкой и уборкой. Так, среднее предлагаемое вознаграждение по всей России составило 4 875 рублей за смену», — прокомментировал директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка» Алексей Панюков.