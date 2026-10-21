Онкологи Подмосковья удалили опухоль, сохранив пациентке возможность беременности

В отделении онкогинекологии № 4 Московского областного онкологического клинического центра пациентке выполнили радикальную абдоминальную трахелэктомию. При такой операции удаляют шейку матки, прилежащие ткани и лимфатические узлы, сохраняя матку. Доступ осуществляют через разрез на передней брюшной стенке.

Хирурги выделили мочеточники с обеих сторон для их защиты, удалили ткани параметрия и клетчатку из зон возможного распространения опухоли: вдоль подвздошных сосудов, из обтураторной ямки, паравезикальной и парацервикальной областей. Затем пересекли и перевязали маточные сосуды у места отхождения от внутренней подвздошной артерии, выделили и перевязали кардинальные связки матки.

Шейку матки удалили на уровне внутреннего зева, влагалище отсекли в средней трети. Его культю подшили к матке для восстановления анатомических соотношений. В завершение восстановили брюшинный покров над операционной зоной.

«Операция продолжалась 3 часа, технических сложностей во время операции не возникло. Вмешательство выполнено специалистами отделения онкогинекологии № 4 совместно с анестезиологической бригадой», — рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4, врач-онколог Ирина Викторовна Карьгина.

Пациентку выписали. Ей предстоит проходить контроль у онколога по месту жительства каждые три месяца. Планирование беременности возможно через 1–1,5 года строго под наблюдением репродуктолога и онколога.

За 2026 год в отделении выполнили уже четыре радикальные трахелэктомии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.