В Мариуполе завершают восстановление 12-этажного жилого дома

Строители завершают комплексное восстановление 12-этажного дома в Центральном районе Мариуполя. Сейчас они ремонтируют подъезды и восстанавливают отмостку, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В доме полностью отремонтировали кровлю и фасад, установили пластиковые окна. Также выполнили капитальный ремонт и замену инженерных коммуникаций.

В программу ремонта включены 35 квартир. Работы в них охватывают все этапы — от черновой отделки и прокладки инженерных сетей до чистовой отделки. В помещениях установят современную сантехнику, межкомнатные и входные двери, розетки и выключатели, плинтусы, порожки и потолочный декор.

Все этапы контролируют специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области. Работы выполняют с соблюдением строительных норм.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают, насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, обращаясь к экспертам управления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.