В Таиланде пропал московский тату-мастер, поехавший в велотур из Китая
Фото - © Telegram-канал msk1.ru
Московский тату-мастер Иван Чесноков перестал выходить на связь с близкими во время масштабного велопутешествия по странам Азии. Его путь начался из Китая, сообщает msk1.ru.
Мужчина запланировал маршрут на велосипеде до Таиланда. По словам его знакомой Анны, никаких известий от путешественника не поступает с 16 октября.
Во время передвижения по территории Вьетнама с москвичом произошел несчастный случай. Две недели назад он опубликовал видеозапись с рассказом о падении и тяжелой травме ноги.
Повреждение оказалось серьезным — с конечности содрало кожу. Нога перестала сгибаться.
Мужчина отмечал, что преодолел половину Вьетнама. Он заметил неоднозначное отношение со стороны местного населения. Многие вьетнамцы пытались нажиться на чужой беде. С собой в дорогу турист взял крупную сумму наличных средств.
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