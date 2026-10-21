В Таиланде пропал московский тату-мастер, поехавший в велотур из Китая

Московский тату-мастер Иван Чесноков перестал выходить на связь с близкими во время масштабного велопутешествия по странам Азии. Его путь начался из Китая, сообщает msk1.ru .

Мужчина запланировал маршрут на велосипеде до Таиланда. По словам его знакомой Анны, никаких известий от путешественника не поступает с 16 октября.

Во время передвижения по территории Вьетнама с москвичом произошел несчастный случай. Две недели назад он опубликовал видеозапись с рассказом о падении и тяжелой травме ноги.

Повреждение оказалось серьезным — с конечности содрало кожу. Нога перестала сгибаться.

Мужчина отмечал, что преодолел половину Вьетнама. Он заметил неоднозначное отношение со стороны местного населения. Многие вьетнамцы пытались нажиться на чужой беде. С собой в дорогу турист взял крупную сумму наличных средств.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.