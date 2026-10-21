Европейские чиновники и дипломаты считают, что Дональд Трамп относится к Владимиру Путину теплее, чем к Владимиру Зеленскому. Об этом пишет Politico, сообщает «Царьград» .

Собеседники Politico связывают более жесткую позицию Вашингтона по Украине с личными предпочтениями президента США. Один из европейских чиновников считает, что неприязнь Трампа к Зеленскому осложняет получение американской помощи для достижения мира.

«Трампу не нравится Зеленский. Он ему просто не нравится», — заявил европейский чиновник.

Дипломат Евросоюза допустил, что Трамп изменит позицию по Украине, как уже делал по другим вопросам. При этом он отметил: президент США критиковал Украину, ЕС и НАТО, но почти никогда — Путина.

The Washington Post также писала о пророссийском настрое Трампа. Бывший высокопоставленный сотрудник разведки США связал его с убеждением, что Украина не сможет победить.

Трамп предупредил Зеленского о тяжелых последствиях отказа от сделки и заявил, что тот мог заключить мир раньше на более выгодных условиях.

Дмитрий Песков отчасти согласился с этой оценкой: по его словам, Зеленский не хочет брать ответственность за мирное урегулирование. При этом в Кремле признают, что обсуждать его без действующего руководства Украины невозможно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.