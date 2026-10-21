Наро-Фоминский техникум провел день открытых дверей

Школьники и их родители 20 октября познакомились с направлениями подготовки и условиями поступления в Наро-Фоминский техникум на Едином дне открытых дверей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». На родительском собрании гостям рассказали об условиях поступления, сроках обучения и перспективах трудоустройства выпускников. Эти сведения помогают семьям выбрать будущую профессию для подростков.

Центральной частью программы стали мастер-классы и профессиональные пробы по направлениям отраслевых кластеров техникума: металлургия, туризм, сфера услуг и средства массовой информации. Старшеклассники попробовали себя в разных профессиях, а их родители смогли познакомиться со спецификой работы.

Особый интерес вызвала деловая игра «Ситиполия Наро-Фоминск», адаптированная под местный контекст. Вместо абстрактных улиц в ней использовались реальные места города, а вместо условных компаний — действующие предприятия Наро-Фоминского округа. Участники «покупали» и развивали активы, торговались и развивали свой игровой бизнес, знакомясь с экономикой города и возможными карьерными траекториями.

В течение дня школьники пробовали профессии, родители задавали вопросы, а представители образовательной среды показывали, как среднее профессиональное образование помогает начать карьеру.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.