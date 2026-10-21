Цифровые сервисы помогают жителям Подмосковья выбирать спортивные занятия

Жители Подмосковья могут подобрать секции и маршруты для активного отдыха на региональном спортивном портале, а искусственный интеллект помогает оценивать загрузку 200 крупнейших физкультурно-оздоровительных комплексов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Портал «Спорт Подмосковья» объединяет сведения о более чем 500 спортивных объектах, 3539 секциях для разных возрастов и уровней подготовки, 3695 тренерах и инструкторах, а также 354 маршрутах для активного отдыха.

В разделе «События» публикуют анонсы спортивных мероприятий. Раздел «Адаптивный спорт» позволяет подобрать занятия с помощью поиска секций с фильтрами. Пользователям также доступны электронное расписание и сервисы в личном кабинете.

В 200 крупнейших физкультурно-оздоровительных комплексах Подмосковья камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом оценивают загрузку объектов. ИИ-агент анализирует информацию и рекомендует, где добавить секции или скорректировать расписание. Данные автоматически поступают в систему «Мой спорт» и отображаются на информационной панели.

Технологии помогают определять часы пиковой посещаемости, свободное время и резервы объектов, чтобы перераспределять нагрузку. Эти сведения также позволяют выявлять территории, где спрос на спортивные услуги превышает предложение и особенно востребовано строительство новых комплексов.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.