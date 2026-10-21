В Балашихе проверили ход капремонта крыш в микрорайоне Заря

Представители администрации Балашихи и фонда капитального ремонта Московской области 20 октября проверили ремонт крыш трех домов на улице Садовой в микрорайоне Заря. Работы планируют завершить до конца ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы Балашихи Татьяна Калашникова, заместитель начальника управления ЖКХ администрации Дмитрий Шатилов и директор дирекции «Восток» фонда капитального ремонта Московской области Роман Гордеев посетили дома № 1, 3 и 5 на улице Садовой. Вместе с сотрудниками управляющей компании и подрядчиков они обсудили с жителями технологию и сроки работ.

«Провели обход объектов капитального ремонта — работы идут в рамках региональной программы Московской области. По всем вопросам жители получили развернутые ответы: сроки подтверждены, материалы на объектах есть, механизм компенсаций разъяснен», — отметил Дмитрий Шатилов.

Строители демонтируют старую кровлю, сформируют уклоны для отвода воды в водосток, уложат утеплитель и покрытие, установят ограждение. Ремонт крыш завершат до конца ноября.

Жителям разъяснили порядок возмещения ущерба от залитий во время ремонта. Роман Гордеев сообщил, что после окончания работ подрядная организация начнет выплачивать компенсации и полностью восстановит поврежденные квартиры.

Ход капремонта также проверили в микрорайоне Дзержинского и на улицах Кудаковского и Победы. Заместители главы округа и сотрудники профильных управлений регулярно выезжают на объекты, встречаются с жителями и реагируют на обращения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.