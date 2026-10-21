Воспитательница в детсаду Красноярска ударила девочку и осталась безнаказанной

Воспитательница в частном детском саду Красноярска ударила девочку кулаком в лоб, но не понесла никакого наказания. Эту историю рассказал отец пострадавшей Константин в соцсетях.

По его словам, все произошло в феврале 2026 года, когда сотрудники детсада вывели ребят на прогулку. Дочь Константина вышла за калитку, из-за этого воспитательница одной из групп начала кричать на нее, после чего ударила по голове. Камеры видеонаблюдения запечатлели лишь голоса воспитательницы и плач ребенка.

Судя по кадрам, малышка плакала больше минуты. Ее никто не успокаивал. Все прекратилось, когда ребенка завели в детский сад.

Когда отец забирал девочку, та сказала ему, что воспитательница ее ударила. Сотруднице детсада предъявили претензии, но она все отрицала.

Родители обратились с заявлением в правоохранительные органы, но уголовное дело вскоре закрыли, сменив на административное. Воспитательницу признали виновной и назначили ей штраф. Она подала апелляцию. Новая инстанция встала на сторону педагога. Дело было закрыто, но родители все еще хотят добиться наказания для женщины.

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