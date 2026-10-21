В Подмосковье управляющие компании оштрафовали более чем на 4,5 млн руб

Управляющим и ресурсоснабжающим организациям Московской области за прошлую неделю назначили штрафы на общую сумму 4 млн 649 тыс. рублей за нарушения жилищного законодательства, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Руководство профильного министерства провело еженедельное рассмотрение 41 дела в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций из 22 муниципалитетов. Завершено рассмотрение 33 дел, шесть отложены для выяснения юридически значимых обстоятельств, одно возвращено на доработку. По одному делу вынесено предупреждение.

Дела касались организаций, работающих в Балашихе, Воскресенске, Домодедове, Ленинском округе, Люберцах, Орехово-Зуевском округе, Раменском, Серебряных Прудах, Дмитрове, Долгопрудном, Дубне, Королеве, Красногорске, Лобне, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцове, Пушкино, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Химках и Щелкове.

Основаниями для привлечения к ответственности стали нарушения лицензионных требований, в том числе грубые; нормативного уровня или режима предоставления коммунальных услуг; правил содержания и ремонта домов и жилых помещений. Также рассматривались нарушения правил пользования жильем, самовольные переустройство и перепланировка, несоблюдение требований энергоэффективности. Отдельные дела касались невыполнения гарантирующими поставщиками электроэнергии и сетевыми организациями обязанностей по приобретению, установке, замене и допуску в эксплуатацию электросчетчиков.

Управляющие организации отвечают за порядок, технический ремонт и содержание общего имущества многоквартирных домов, а ресурсоснабжающие — за поставку коммунальных ресурсов. По каждому рассмотренному делу вынесено постановление на основе анализа доказательств. Министерство контролирует исполнение предписаний и устранение нарушений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.