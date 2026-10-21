Цены взлетели на 8,4%: шоколадные конфеты подорожали сильнее всех сладостей

Шоколадные конфеты подорожали за год сильнее других сладостей — на 8,4%, до 832 рублей за 1 кг, тогда как вафли прибавили в цене меньше всего — 2,1%, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр» по итогам исследования.

Сервис проанализировал стоимость кондитерских изделий разных производителей в торговых сетях российских городов и выяснил, как изменились цены за год.

Самым заметным подорожание оказалось у шоколадных конфет: 1 кг в среднем вырос в цене на 8,4% и теперь стоит 832 рубля. Следом идет зефир — плюс 8,1%, до 188,3 рубля за 250 г.

Обычные конфеты прибавили 5,4% и стоят в среднем 698,8 рубля за 1 кг. Печенье подорожало на 5% — до 162,4 рубля за 300 г. Меньше всего выросли в цене вафли: плюс 2,1%, до 92,4 рубля за 200 г.

В исследовании приведены средние цены по торговым сетям без учета акционных предложений. Таким образом, сладкое подорожало неравномерно: шоколадные изделия и зефир прибавили в цене заметнее, чем печенье и вафли, что делает их наиболее чувствительной категорией для покупателей.

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