«Что за свиньи эти обезьяны!»: бабуины разгромили номер Любови Толкалиной

Бабуины проникли в номер актрисы Любови Толкалиной в африканском отеле и устроили там настоящий погром, сообщает Telegram-канал «Звездач» .

Отдых Любови Толкалиной в Африке на задался с самого начала. Бабуины устроили актрисе «теплый» прием, проникнув в ее номер через окно и устроив дебош.

Когда Толкалина зашла в номер, то была шокирована творящимся здесь хаосом. Звезда записала последствия вечеринки обезьян на видео.

«Это какой-то кошмар! Что за свиньи эти обезьяны?!» — возмущается актриса.

Бабуины разворотили чемодан звезды, разбросали ее вещи по всему номеру, а некоторые даже выбросили на улицу. В том числе пострадали украшения Толкалиной. Благо, обезьяны не добрались до паспорта актрисы. Теперь Толкалина боится ночевать в номере.

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