«Сам дойду»: мужчина после инфаркта отказался от носилок и умер у подъезда

Спор с врачами скорой помощи может стоить жизни. Так произошло с 55-летним мужчиной, который получил обширный инфаркт, но решил, что сам может спуститься пешком с пятого этажа, сообщается в Telegram-канале «Под звуки сирены».

Врачи приехали на вызов к мужчине, у которого была боль в груди. ЭКГ, которое сделали на месте, показало обширный инфаркт. Боль купировали наркотическими анальгетиками, после чего пациент расслабился и повеселел.

Супруге сообщили диагноз мужа и попросили найти четырех мужчин, чтобы спустить его на носилках в машину скорой помощи. Однако эта идея пришлась не по душе пациенту.

«Никаких мужчин искать не надо! Ни на каких носилках я не поеду. Сам дойду до машины», — заявил он.

Фельдшер предупредила, что ему нельзя двигаться, а тем более идти по лестнице. От любой нагрузки может быть летальный исход. Тот отметил, что его начальник перенес инфаркт на ногах, и он сможет. Отговорить мужчину не смогла даже жена, обоим пришлось подписать бланк отказа.

У подъезда с торжествующей улыбкой он заявил, что справился. Но в следующую минуту вскрикнул, схватился за грудь и упал замертво. Реанимационные действия не помогли.

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