Эксперт связала защиту бизнеса с развитием беспилотных систем

После атак на дата-центры «Яндекса» Людмила Янковенко заявила о важности систем противодействия воздушным угрозам для безопасности российского бизнеса, сообщает Om1 Новосибирск .

В начале октября беспилотники атаковали три дата-центра «Яндекса»: в Сасово, Калуге и Владимире. Первые и третий полностью остановили работу, в Калуге часть инфраструктуры вышла из строя. Сервисы компании столкнулись с массовыми сбоями. Специалисты восстанавливают их работу, сроки пока не называют.

Руководитель Межвузовской акселерационной программы «БизнесТут» Людмила Янковенко связала защиту инфраструктуры с нацпроектом «Беспилотные авиационные системы». Университетские команды разрабатывают технологии и получают гранты на стартапы в этой сфере.

«И здесь существует прямая взаимосвязь: чем выше будут результаты этого нацпроекта в сфере разработки систем обнаружения, мониторинга и противодействия воздушным угрозам, тем надежнее будет защищен российский бизнес», — объяснила Людмила Янковенко.

По ее словам, достижение целей проекта даст бизнесу отечественные инструменты защиты. К 2030 году проект предусматривает технологическую независимость на уровне 81,1% и долю российских беспилотников на рынке в 70,3%.

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