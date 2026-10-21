«Она просто пилит»: почему женскую агрессию в отношениях не считают насилием

Традиционно разговоры про насилие в отношениях сводятся к тому, что мужчина проявляет агрессию по отношению к женщине. И общество почти не говорит о том, что может быть и обратная ситуация. О том, почему женскую агрессию часто не считают насилием, рассказала РИАМО кандидат психологических наук, психотерапевт, специалист в области работы с психотравмой и ее последствиями, директор Высшей школы интегративной психологии, преподаватель Интернационального института практической психологии Татьяна Галич.

Молчание, игнорирование, сарказм как формы насилия

Основной жанр женского домашнего насилия — это эмоциональное насилие, которое может проявляться в разных формах. «Она просто пилит» — на самом деле это далеко не безобидная форма поведения.

Что за этим стоит? То, что женщина постоянно демонстрирует недовольство мужчиной, подчеркивает его ошибки, критикует его выбор, выражает сомнение в его состоятельности, обесценивает достижения. Даже человеку с крепкой психикой трудно жить в условиях, где ему все время словами и действиями дают понять, что он плохой, никчемный, лишний. И все это под видом заботы: «Я же о тебе беспокоюсь, кто тебе еще скажет правду».

Сюда же набором идут и другие «приемы»: неуместные ирония и сарказм, откровенное высмеивание, манипуляция через здоровье и слабость, молчание и игнорирование как наказание и пр. Этот тип насилия очень не похож на «официальный» образ насилия. Здесь ни одного удара, ни одного серьезного оскорбления, за которое можно «предъявить», но психика от такой жизни постепенно разрушается. И только недавно в обществе начали об этом открыто говорить.

«Из-за того, что это очень не похоже на то, что мы обычно называем насилием, мы говорим, что это характер, нервы и т. д. Женская агрессия у нас исторически кодируется как слабость, гормоны и специфика женской психики. А слабость, по определению, не может быть опасной. Отсюда странная асимметрия: если подобным образом будет проявляться мужчина, то мы сразу увидим агрессию и давление, а если это делает женщина, то сразу найдется множество объяснений, что это просто особенности женской природы», — отметила эксперт.

Галич добавила, что люди имеют право злиться, плакать, уставать и говорить резкости, но это не должно быть постоянным фоном отношений. Фраза «она просто эмоциональная» снимает с женщины ответственность за управление своими эмоциями и за последствия этих проявлений. И ситуация становится неуправляемой, потому что женщина сама себя не контролирует и не ограничивает, а у мужчины нет рычагов влияния.

22 октября будет отмечаться Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины. Праздник является неофициальным и даже шуточным, но его цель — обратить внимание общества на эмоциональное давление, упреки и стресс, с которыми сталкивается мужчина в отношениях.

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