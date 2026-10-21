Рузский регоператор проконсультировал в МФЦ более 560 человек за неделю

Более 560 жителей за неделю получили консультации Рузского регионального оператора в МФЦ Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты Рузского регионального оператора принимают жителей в МФЦ без предварительной записи. Сотрудничество регоператоров с сетью центров позволяет решать вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами в шаговой доступности от дома.

В МФЦ можно проверить начисления, состояние лицевого счета и задолженность, подать заявление на перерасчет, уточнить или скорректировать сведения о собственнике и площади недвижимости. Также специалисты консультируют и принимают документы для заключения или изменения договора на обращение с твердыми коммунальными отходами.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что система успешно работает: действуют более 25 точек обслуживания, открываются дополнительные офисы.

Формат личного приема востребован у жителей и помогает оперативно исправлять неточности в документах и разбираться в начислениях. Помимо работы с физическими лицами, за отчетную неделю представители Рузского регоператора заключили 17 новых договоров с юридическими лицами.

Адреса МФЦ, где доступны услуги подмосковных региональных операторов, опубликованы на сайте министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.