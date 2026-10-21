Воробьев: индустриальные парки региона важны для технологичных проектов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Доме правительства региона на форуме «Код роста: технологичный бизнес в России» сообщил, что Подмосковье заинтересовано в привлечении малого и среднего высокотехнологичного бизнеса.

«Мы пригласили вас (представителей высокотехнологичного бизнеса — ред.), чтобы еще раз сказать, показать и практически подтвердить заинтересованность в новых инвесторах, новых идеях и умных людях, которые не боятся различных сложностей», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил важность для региона представителей малого и среднего бизнеса, а также рассказал про роль индустриальных парков.

«Строим индустриальные парки ‒ в Подмосковье их было порядка 70, а сейчас создаем еще 5 новых для всего самого технологичного, для роботов, автоматизированных линий. По сути, мы за рубль предоставляем готовое помещение, где можно воплощать свои идеи. Мы вкладываем большие деньги в создание таких парков и заинтересованы, чтобы там развивались новые производства», — заявил Воробьев.

В канале в МАКС губернатор рассказал, что малый и средний бизнес уже формируют практически треть экономики Московской области. В секторе задействованы не менее 481 тыс. предприятий, а суммарно с самозанятыми — более 2,1 млн человек. Стоит задача оказать помощь технологичным компаниям в том, чтобы они оперативнее проходили путь от идеи до изготовления продукции.

Индустриальный парк «Титан» в Ленинском округе уже функционирует. До конца года собираются запустить еще четыре площадки.

Резидентам дают готовую инфраструктуру, а маленьким производствам — формат Light Industrial. Там же создают кластер робототехники. В нем расположатся семь производителей промышленных роботов, логистических комплексов и систем автоматизации. Им предоставляется аренда по цене один рубль за квадратный метр в год. Компаниям, которые используют роботов, дают инвестиционный налоговый вычет.

«Современным производствам нужны и специалисты. Поэтому 1 сентября следующего года в «Титане» планируем открыть Техноколледж, где 70% обучения будет занимать практика на предприятиях», — рассказал Воробьев.

Компаниям оказывают помощь и с выходом на внешние рынки. Из 6 тыс. экспортеров Московской области 5,7 тыс. — малый и средний бизнес. Совместно с Российским экспортным центром помогаем находить партнеров, проходить сертификацию и продавать продукцию за рубежом.

На форуме продемонстрировали разработки отечественных компаний — промышленных и человекоподобных роботов, автономные тягачи, дроны, системы автоматизации и «умные» склады.

«Важно, чтобы такие новинки как можно быстрее доходили до серийного производства и реального применения», — добавил губернатор.

Всего в ходе форума будет обсуждаться развитие технологичного бизнеса и его влияние на развитие экономики, инструменты развития технологических компаний и еще множество других интересных вопросов.

Мероприятие проходит по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей д. 1.

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