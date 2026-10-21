сегодня в 13:16

Кисловодск вошел в пятерку популярных направлений для отдыха на Новый год

Кисловодск стал одним из пяти лидеров по популярности для новогоднего отдыха, по данным «Авито. Путешествий». Об этом рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев, сообщает «Победа 26» .

Вместе с Кисловодском в пятерку популярных направлений вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Казань.

По словам Евгения Моисеева, санатории и гостиницы курорта уже загружены на праздничные даты. Для жителей и гостей города готовят масштабную праздничную программу.

«Зима у нас вполне комфортная для отдыха: можно гулять по национальному парку, дышать чистым воздухом, пить нарзан и наслаждаться атмосферой курорта. Будем рады каждому гостю!» — сказал Евгений Моисеев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.