Вынесен приговор по делу о легализации более 300 мигрантов в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области осудили участников группы, которая за деньги поставила на фиктивный учет более 300 мигрантов в Нижнем Новгороде и Бору, сообщает ИА «Время Н» .

По данным областного Главного управления МВД России, схема действовала с января 2023 года по апрель 2024-го. Участники помогали иностранцам готовить документы с ложными сведениями для трудовых патентов. Жилье по месту регистрации мигрантам не предоставляли.

Схему организовал уроженец ближнего зарубежья. В ней участвовали двое его сообщников и сотрудница многофункционального центра. Группа привлекла 30 собственников жилья, которые за вознаграждение регистрировали иностранцев.

Полиция Бора совместно с региональным управлением Федеральной службы безопасности пресекла деятельность группы. Организатору аннулировали вид на жительство, иностранцам — фиктивно полученные патенты, а также сократили сроки пребывания в России. Часть мигрантов уже покинула страну. Владельцев квартир также привлекли к уголовной ответственности.

Один сообщник получил год лишения свободы, второй находится в федеральном розыске. Сотруднице многофункционального центра суд назначил два года лишения свободы условно.

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