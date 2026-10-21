Приставы в Шатуре взыскали 808 тыс руб после запрета на сделки с квартирами

Судебные приставы Шатурского районного отделения добились погашения 722 тыс. рублей долга по алиментам и 86 тыс. рублей исполнительского сбора. Мужчина внес деньги, чтобы снять запрет на регистрационные действия и продать квартиру, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

По решению суда житель Подмосковья должен ежемесячно перечислять на содержание ребенка четверть всех доходов. Исполнительное производство возбудили в Шатурском районном отделении судебных приставов. Сначала алименты удерживали из зарплаты мужчины, но после увольнения и регистрации в качестве самозанятого он стал платить не в полном объеме.

Должник скрывался от приставов, не приходил на прием и не жил по месту регистрации. Его местонахождение установили в ходе розыска. Сотрудница службы разъяснила мужчине обязательства перед ребенком и последствия неисполнения решения суда. К тому времени долг по алиментам превысил 722 тыс. рублей.

Пристав арестовала банковские счета должника, запретила регистрационные действия с двумя его квартирами, ограничила выезд за границу и право управления транспортными средствами. Также было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 86 тыс. рублей.

Мужчина решил продать одну из квартир, однако запрет препятствовал сделке. Пристав пояснила, что для снятия ограничения необходимо полностью погасить долг по алиментам и исполнительский сбор. В результате должник выплатил 722 тыс. рублей задолженности и 86 тыс. рублей сбора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что закрытие всех детских домов в Подмосковье — огромное достижение, которое было бы невозможно без добрых и душевных людей.

«Закрытие детских домов в Подмосковье — мы считаем это своим достижением. Это было бы невозможно сделать без людей добрых, душевных, необыкновенных, которые несут эту ношу. Но эта ноша не давит, эта ноша делает счастливыми и детей, и родителей, с которыми я имел честь встречаться, наверное, во всех больших и малых городах Подмосковья», — сказал Воробьев во время форума приемных семей региона.