Клинская команда выйдет в финал областного проекта «Тот самый физрук» 25 февраля

Команда из Клина вошла в число финалистов областного проекта «Тот самый физрук» и выступит в финале 25 февраля в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финал проекта Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» «Тот самый физрук» пройдет 25 февраля в спортивном комплексе «Орион» в Балашихе. Клин представит команда, сформированная по итогам межмуниципального этапа, который проходил с 18 ноября по 3 декабря 2025 года.

В состав клинской пары вошли учитель физкультуры Александр Александрович Ильиных и старшеклассник Ростислав Гогой из гимназии имени К.Д. Ушинского. Александр Ильиных известен в Клину как педагог и тренер по греко-римской борьбе в спортшколе «Клин спортивный». Он активно прививает молодежи любовь к спорту и здоровому образу жизни.

В финале примут участие десять команд, которых поддержат известные спортсмены — амбассадоры «Здорового Отечества». Победитель получит денежный сертификат на приобретение спортивного инвентаря для своей школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.