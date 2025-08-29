Футболиста могут выгнать из «Динамо» из-за его девушки, скандалившей с Карпиным

«Динамо» может выгнать футболиста Муми Нгамале из-за его девушки, которая вызывающе себя ведет в соцсетях и жалуется на тренера Валерия Карпина. Спортсмена уже выставили на трансфер, однако сам он не хочет уезжать из России, сообщает SHOT .

Девушку футболиста зовут Ника Ч. Ранее она три года состояла в браке с Сейраном Мамадалиевым, с которым развелась в 2024 году. Также девушка рекламировала пирамиду MANEO, обещая подписчикам легкие деньги.

Как только блогерша вступила в отношения с Нгамале, футболист стал реже попадать в стартовый состав, а его результативность упала. По этому поводу Ника стала часто скандалить с главным тренером «Динамо» и сборной России Карпиным. Она обвиняет его в том, что он не выпускает на футбольное поле ее молодого человека.

Также девушка часто публикует замечания в адрес футбольного клуба, провоцируя других футболистов и сотрудников отвечать ей. Кроме того, по словам источников, девушка неэтично ведет себя на мероприятиях и диктует, в каких клубных акциях будет участвовать Нгамале.

Сейчас влюбленные живут в «Москва-Сити», снимая квартиру за 370 тыс. рублей. До приезда в Москву девушка жила в селе Русская Селитьба Самарской области.

Так как Нгамале выставили на трансфер, вероятно, он покинет Россию. Неизвестно, собирается ли Ника уезжать в другую страну вместе с ним.

