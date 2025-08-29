«Локомотив» обыграл «Акрон» в матче Кубка России по футболу

В заключительном матче третьего тура Пути РПЛ футбольный клуб «Локомотив» выиграл у «Акрона» со счетом 2:0, сообщается на сайте РПЛ.

«Железнодорожники» начали лидировать на 12-й минуте встречи благодаря голу Николая Комличенко. Затем на 63-й минуте у «Акрона» удалили футболиста Константина Марадишвили. А на 71-й минуте хозяева забили второй мяч, автором гола стал Дмитрий Воробьев.

Оба ФК выступают в группе D, также с ними ЦСКА и «Балтика». После окончания трех туров топ группы возглавляет ЦСКА (7 очков), далее идут «Локомотив» (6), «Акрон» (5) и «Балтика» (0).

В предстоящем, четвертом, туре «Акрон» и «Локомотив» сыграют в Самаре 16 сентября, а 18 сентября ЦСКА примет на своем стадионе «Балтику».