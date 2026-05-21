Владимиру Путину и Си Цзиньпину передали привет от ветерана Евгения Знаменского

Глава информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов передал привет от ветерана Евгения Знаменского президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. Ранее лидеры общались с ним в 2025 году, наблюдая за парадом на Красной площади, посвященным 80-летию Победы.

Момент диалога руководителей государств с ветераном запечатлел фотокорреспондент ТАСС Владимир Смирнов. Данный кадр стал частью экспрозиции «Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнерство великих держав», открытой в здании Дома народных собраний в Пекине в рамках визита российского лидера.

«Это 9 мая, 80-я годовщина Великой Победы. Я хочу вам напомнить, как вы разговаривали и общались с замечательным ветераном. Его зовут Евгений Алексеевич Знаменский. Вы общались с ним в течение всего парада», — представил снимок лидерам РФ и КНР Кондрашов.

Глава ТАСС рассказал, что ветерану специально позвонили вчера вечером, спросили, как у него здоровье.

«Он обрадовался, что вы эту фотографию увидите, передал вам большой привет, пожелал здоровья и попросил напомнить главные слова, которые, как ему кажется, он тогда сказал во время парада. Он сказал: „Главными моими словами в течение парада была следующая фраза: „Знайте, дорогие мои, что, если вы будете вместе, Россия и Китай будут вместе, не найдется ни одной силы на планете, которая развяжет третью мировую войну“», — рассказал Кондрашов.

Евгений Знаменский начал свой боевой путь в 1943 году с автоматом ППШ. Он прошел службу от автоматчика до старшего сержанта артиллерийской разведки, сражался под Сталинградом, принимал участие в освобождении Украины, Беларуси и Польши. Знаменский дошел до столицы Третьего рейха, участвовал в ожесточенных уличных боях и оставил свой автограф на стене Рейхстага.

