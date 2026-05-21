Хирург назвала звезд СССР с неудачной пластикой

Врач Осман объяснила, как пластические операции изменили Орлову и Гурченко

Пластический хирург Мадина Осман перечислила советских актрис и певиц, чьи операции по омоложению привели к спорным результатам и осложнениям, сообщает «Вечерняя Москва» .

По словам специалиста, в 1950–1960-х косметология была далека от современных стандартов. Это сказалось на внешности Любови Орловой, которая стремилась скрыть возрастные изменения.

«1950–1960-х годах косметология была далека от современных стандартов, и результаты часто выглядели неестественно. Операции изменили черты лица Орловой: сгладились контуры, исчезла характерная выразительность», — рассказала специалист.

Людмила Гурченко, по словам врача, после первых удачных процедур увлеклась подтяжками и инъекциями.

«Чрезмерное увлечение подтяжками и инъекциями привело к деформации лица: мимика стала ограниченной, а выражение лица — застывшим. Можно смело сказать, что ее история — пример „ловушки красоты“, в которую могут попасть даже самые талантливые личности», — добавила Осман.

Алла Пугачева позже призналась, что одна из операций едва не стоила жизни из‑за осложнений. Хирург указала на заметный рубец после платизмопластики и выраженные заломы в нижней трети лица.

Татьяна Догилева, по оценке врача, после вмешательства утратила индивидуальные черты. Похожую реакцию вызвали и изменения во внешности Натальи Андрейченко: часть публики поддержала актрису, другие сочли, что пластика лишила ее естественности.

