Вылетел на встречку: под Петербургом на мотоцикле разбился миллиардер Смирнов

Миллиардер Михаил Смирнов погиб в аварии на мотоцикле под Петербургом

Миллиардер Михаил Смирнов, совладелец «Балтийской топливной компании» (БТК) и 108-й в рейтинге богатейших бизнесменов России за 2024 год, разбился на мотоцикле в Ленинградской области. Он выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Haval, сообщает «Mash на Мойке» .

Трагедия произошла на трассе в поселке Мичуринское. Байкер не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в кроссовер. Смерть наступила до приезда медиков.

Полиция устанавливает точные причины аварии. По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением сам. Никаких других участников, кроме Смирнова и водителя Haval, в ДТП нет. О состоянии второго водителя не сообщается.

Смирнов был крупным бизнесменом. Он являлся совладельцем ООО «Балтийская топливная компания» (БТК) и занимал пост председателя совета директоров. До 2024 года владел 50% доли в ООО «Нева Ойл», которая входила в группу БТК.

Кроме топливного бизнеса, Смирнов контролировал десяток юридических лиц в разных сферах: логистике, ресторанном бизнесе, недвижимости и финансах. В 2024 году Смирнов занимал 108-е место в рейтинге миллиардеров России.

