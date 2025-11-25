Более 2 тыс гостей собрал фестиваль настольного тенниса в Химках

Во вторник в Химках провели спортивный праздник — фестиваль настольного тенниса с мастер-классами, розыгрышами и подарками. Событие в торговом центре «МЕГА» объединило более 2 тыс. гостей — профи и новичков, детей и взрослых. Фестиваль посетил генеральный директор Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для гостей подготовили насыщенную программу: мастер-классы от известных спортсменов, автограф-сессии, турнир, свободную игру, а также детские и семейные активности. Каждый желающий принял участие в творческих мастер-классах по бисероплетению, росписи шопперов, работе с арт-пластилином, соленой акварелью и росписи гипсовых фигур.

Фестиваль объединил участников разных возрастов и уровней подготовки. Победителям и призерам вручили заслуженные награды. А для зрителей подготовили розыгрыши подарков и сувениров.

«Такой фестиваль — это отличная возможность привлечь новых любителей игры и показать, что она может быть доступной каждому — как в специально оборудованных залах, так и в любимых городских пространствах», — рассказала директор по развитию Федерации настольного тенниса России Софья Каранфил.

Соревнования стали прологом к большому проекту: в феврале следующего года в «МЕГЕ» откроют профессиональную базу для сборной Подмосковья по настольному теннису. Зал будет доступен не только для сборной, но и для всех желающих.

«Мы сейчас активно развиваем спортивный кластер. В нашем торговом центре уже есть детские площадки, скейт-парк, который пользуется огромной популярностью. Открытие клуба настольного тенниса станет исключительным дополнением к этому. Поэтому мы решили провести такой тестовый фестиваль, но уже сейчас видим положительные отклики от посетителей. Я уверена, что этот фестиваль станет хорошей традицией», — отметила управляющая торговым центром МЕГА Химки Юлия Урасова.

Фестиваль настольного тенниса стал ярким событием для жителей и гостей Подмосковья, объединив спорт, творчество и семейный досуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.