Бойцы промоушена Hardcore FC готовят иск против организации на 33 млн рублей
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32 бывших и действующих бойца промоушена Hardcore FC заявили о том, что организация не заплатила им обещанные гонорары. Они планируют подать коллективный иск на компанию на сумму около 33 млн рублей, сообщает Mash.
Без гонорара остались Дмитрий Климов (ему должны 500 тыс. рублей), Шамиль Галимов (500 тыс.), Артем Кузьмин (400 тыс.), Валерий Особов (600 тыс.), Даниял Эльбаев (600 тыс.) и Абдула Рамзанов (200 тыс.). Финансовые претензии на сумму около 30 млн рублей есть еще у 26 бойцов промоушена.
Пострадавшие бойцы заявляют, что гонорары за бои им не переводят за время от 3 месяцев до 2 лет (у каждого — свои сроки). Причины представители организации указывают разные и только лишь «кормят завтраками».
Глава Hardcore FC Анатолий Сульянов, по словам бойцов, их постоянно игнорирует. Когда они подходят с вопросами, рекомендует обратиться к профильным специалистам компании. Однако эти люди регулярно меняются.
При этом Сульянов прав — фактически денег бойцам он не должен. Они подписывали контракт с компанией «Эйчэфси медиа», которая, по информации на 10 ноября 2024 года, должна налоговой 2,4 млн рублей.
Учредитель фирмы — модель и блогер Диана Баранова, жена Сульянова. Генеральный директор — бывший следователь столичного МВД А. Ваганов. Бренд, а также товарные знаки принадлежат ООО «Эйчэфси интертейнмент». С января 2025 года компания переписана на некоего Владимира Монгуша.
Мужчине из Кызыла 32 года. У него есть долги в базе судебных приставов. Также новый владелец обладает статусом «ненадежный заемщик» в местных микрофинансовых организациях.
«Эпик шоу энтертейнмент» тоже принадлежит Монгушу. До января обеими фирмами владел отец Сульянова, Юрий. Анатолий при этом выступал только лицом организации. Юридически они ему не принадлежали, а значит взыскать средства у него не получится.
Ранее Федерация бокса России лишила лицензий промоушены Hardcore boxing и Hardcore FC.