Бойцы промоушена Hardcore FC готовят иск против организации на 33 млн рублей

32 бывших и действующих бойца промоушена Hardcore FC заявили о том, что организация не заплатила им обещанные гонорары. Они планируют подать коллективный иск на компанию на сумму около 33 млн рублей, сообщает Mash .

Без гонорара остались Дмитрий Климов (ему должны 500 тыс. рублей), Шамиль Галимов (500 тыс.), Артем Кузьмин (400 тыс.), Валерий Особов (600 тыс.), Даниял Эльбаев (600 тыс.) и Абдула Рамзанов (200 тыс.). Финансовые претензии на сумму около 30 млн рублей есть еще у 26 бойцов промоушена.

Пострадавшие бойцы заявляют, что гонорары за бои им не переводят за время от 3 месяцев до 2 лет (у каждого — свои сроки). Причины представители организации указывают разные и только лишь «кормят завтраками».

Глава Hardcore FC Анатолий Сульянов, по словам бойцов, их постоянно игнорирует. Когда они подходят с вопросами, рекомендует обратиться к профильным специалистам компании. Однако эти люди регулярно меняются.

При этом Сульянов прав — фактически денег бойцам он не должен. Они подписывали контракт с компанией «Эйчэфси медиа», которая, по информации на 10 ноября 2024 года, должна налоговой 2,4 млн рублей.

Учредитель фирмы — модель и блогер Диана Баранова, жена Сульянова. Генеральный директор — бывший следователь столичного МВД А. Ваганов. Бренд, а также товарные знаки принадлежат ООО «Эйчэфси интертейнмент». С января 2025 года компания переписана на некоего Владимира Монгуша.

Мужчине из Кызыла 32 года. У него есть долги в базе судебных приставов. Также новый владелец обладает статусом «ненадежный заемщик» в местных микрофинансовых организациях.

«Эпик шоу энтертейнмент» тоже принадлежит Монгушу. До января обеими фирмами владел отец Сульянова, Юрий. Анатолий при этом выступал только лицом организации. Юридически они ему не принадлежали, а значит взыскать средства у него не получится.

Ранее Федерация бокса России лишила лицензий промоушены Hardcore boxing и Hardcore FC.