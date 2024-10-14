Поп-MMA промоушен Сульянова лишили лицензии после угроз сына Кадырова чеченцам

Федерация бокса России лишила лицензии боксерскую лигу Hardcore boxing и один из крупнейших поп-MMA промоушенов России Hardcore FC, главой которого является бизнесмен Анатолий Сульянов, сообщается в пресс-службе организации. Ранее министр физической культуры и спорта Чечни Ахмат Кадыров заявлял , что чеченцам нужно прекратить выступать в поп-MMA, а в противном случае к ним предпримут «конкретные меры».

В официальном сообщении Федерации бокса России говорится, что лицензии лишены промоутеры ООО «Эйчэфси Медиа» и ООО «Боксинг Интертеймент», имеющие «непосредственное отношение» к Hardcore fighting (Hardcore FC) и Hardcore boxing.

Отзыв лицензий объяснили тем, что указанные лиги систематически и в грубой форме нарушали правила вида спорта «бокс» и регламентов взаимодействия субъектов кулачного и профессионального боев.

Обе лиги пренебрегали официальными правилами и нормами, заявили в организации.

«Не представили соглашения между промоутером и бойцами, соглашения о бое; не представили перечень профессиональных спортивных соревнований; порядка компенсации расходов, связанных с оплатой услуг судейских бригад Супервайзера», — указали в заявлении.

Также в Федерации обратили внимание, что в Сети появлялись видео, как резиденты лиг оскорбляли других бойцов и устраивали уличные драки.

Федерация бокса России уже приостанавливала действие лицензии Hardcore FC — это было в июле 2024 года. Тогда лига отделалась предупреждением.

Ранее Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, заявлял, что участие чеченских спортсменов в поп-MMA и их поведение за пределами октагона вызывает озабоченность властей республики. По его словам, действия чеченских бойцов порочили честь народа и их веру.

«Несмотря на многочисленные предупреждения, вы продолжаете вести себя так, словно не осознаете последствий своих действий. Мы не можем оставаться равнодушными к тому, как ваше поведение подрывает уважение к нашему народу и культуре», — писал чеченский министр.