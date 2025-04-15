Баскетболисты Подольска в «Финале четырех» единой школьной лиги одержали победы

Баскетболисты Подольска в «Финале четырех» единой школьной лиги победили своих соперников и получили похвалу главы городского округа Подольск Григория Артамонова. Команда парней из школы «Бородино» и сборная девчонок из школы № 30 продолжат борьбу на областном этапе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В главном финале Подольск представлен в волейболе среди юношей и в футзале гимназией имени Подольских курсантов, в шахматах — гимназией № 7, в баскетболе среди юношей — школой «Бородино» и среди девушек — школой № 30.

«Череда побед юных подольчан в школьной лиге продолжается. На этот раз наши юноши и девушки стали лучшими в баскетболе. Они проявили невероятную командную работу, стойкость и мастерство, одержав победу над соперниками из Истры, Дубны, Одинцова, Наро-Фоминска и Дмитрова. Впереди их ждёт главный финал. Поздравляю чемпионов с победой! Спасибо, что вдохновляете на успех других. Гордимся вами!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Региональный проект «Единая школьная лига» реализуется в Подольске с 2024 года. Порядка 2 000 юных спортсменов Подольска из 29 школ муниципалитета уже стали участниками этого масштабного проекта.

Подольская школьная лига предоставляет ребятам возможность регулярно участвовать в соревнованиях по различным видам спорта, включая волейбол, футзал, баскетбол 3 на 3 и шахматы, способствуя всестороннему развитию и популяризации здорового образа жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.