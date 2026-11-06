Андрей Воробьев: в Школьной лиге Подмосковья участвуют более 100 тысяч детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в новом сезоне Школьной лиги Подмосковья принимает участие рекордное количество детей — более 100 тысяч человек из 750 образовательных учреждений, почти вдвое больше, чем в сезоне 2025/2026, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Проект создан по инициативе Воробьева и помогает реализовывать цели федеральной программы «Спорт России». В этом году соревнования впервые проходят по пяти дисциплинам: к футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам добавился настольный теннис.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Школьную лигу мы запустили три года назад в качестве пилота в Балашихе, а сейчас благодаря поддержке президента наш проект уже тиражируется на всю страну. Очень важно, чтобы дети занимались спортом не только ради медалей, но прежде всего для здоровья и гармоничного развития. Поэтому мы постепенно расширяем лигу — в этом сезоне по просьбе самих же ребят добавили настольный теннис. При поддержке Всероссийской федерации настольного тенниса закупили для школ столы и необходимый инвентарь. Ввели также дополнительные дисциплины — например, киберспорт и управление дронами. Еще одно новшество — участие в соревнованиях мам, пап, бабушек, дедушек, братьев или сестер школьников. Такой формат объединяет вокруг спорта и здорового образа жизни детей и их родных», — сказал губернатор.

Кроме пяти основных дисциплин, в этом году введены дополнительные — киберспорт, спортивное программирование, брейк-данс, тэг-регби, управление БПЛА и велоспорт. В настоящее время проходит муниципальный этап, весной стартует региональный, а сезон завершится «Финалами четырех».

Кто может участвовать?

Участвовать в турнире по FPV-пилотированию могут школьники с 10 лет. Соревнования проходят в два этапа: с октября по март — муниципальные, в марте–апреле — региональный, где сначала ребята выполнят виртуальные полеты, а затем 32 лучших выйдут в очный финал и будут соревноваться на трассе с FPV-дронами класса 75 мм.

Пилотный проект идет в 11 округах, включая Балашиху, Подольск, Химки и Королев, но принять участие могут школьники и из других муниципалитетов. Лучшие получат возможность выступить на всероссийском финале соревнований «На высоте» в июле.

О проекте

В Сергиевом Посаде стартовал пилотный проект Школьной лиги по велоспорту. Для учащихся проводят мастер-классы, в том числе действующие спортсмены: ребята изучают правила безопасности, тренируют равновесие, координацию, маневрирование и управление велосипедом. Проект завершится соревнованиями между командами учебных заведений, в которых смогут участвовать дети с 1 по 8 классы.

Развивают в лиге и медийные навыки: в этом году ее партнером стал образовательный проект «Матч! Академия». Во всех округах региона созданы юношеские медиакоманды — ребята ведут прямые трансляции соревнований, берут интервью у игроков и тренеров, создают фото- и видеорепортажи. В конце сезона определят лучшего журналиста и комментатора — победители получат сертификаты «Матч! Академии» на онлайн-курсы.

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