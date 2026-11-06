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Жителям Подмосковья рассказали о работе сервисов и офисов МосОблЕИРЦ 6–8 ноября

ЖКХ

Фото - © Пресс-служба МосОблЕИРЦ