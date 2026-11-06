Хирурги Долгопрудненской больницы спасли ногу 72-летней пациентке

Врачи Долгопрудненской клинической больницы в конце октября 2026 года провели гибридную операцию 72-летней пациентке с тяжелым поражением артерий. Вмешательство восстановило кровоток и позволило избежать ампутации ноги, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка поступила с сильными болями в левой ноге при малейшей нагрузке и участком некроза на стопе. Обследование выявило полную закупорку подвздошных артерий слева и поражение артерий на бедре. Кровь практически не поступала к ноге. Без срочной операции женщине грозили гангрена и ампутация на уровне бедра.

Из-за обширного поражения вмешательство только через прокол не подходило. Открытая операция с заменой артерии протезом потребовала бы больших разрезов на животе и бедре, что стало бы серьезной травмой для пожилой пациентки. Хирурги выбрали гибридную методику, сочетающую открытую и эндоваскулярную хирургию.

На первом этапе через небольшой разрез на бедре врачи удалили тромбы и атеросклеротические бляшки, выполнили пластику бедренной артерии. Затем через мини-прокол лучевой артерии на предплечье установили стент в подвздошную артерию, устранив ее сужение.

Кровоток полностью восстановили, угрозу гангрены и ампутации устранили. Благодаря отсутствию больших разрезов на животе пациентка легче перенесла вмешательство. Боль прошла, возможность ходить вернулась. Женщину выписали на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Боль при ходьбе, онемение и холод в стопах — повод срочно обратиться к врачу и проверить сосуды. Раннее обращение повышает шансы на менее травматичное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.