60 школьников из Клина и ДНР обсудили идеи совместных проектов

Ученики гимназии имени В. И. Танеева городского округа Клин встретились по видеосвязи с ребятами из гимназии Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики. Межрегиональный телемост участников программы «Орлята России» прошел в преддверии Дня народного единства и собрал 60 школьников.

Ребята познакомились, рассказали о жизни и традициях своих гимназий, представили направления работы в рамках программы и обсудили идеи будущих совместных проектов. Встреча помогла школьникам узнать больше друг о друге и почувствовать общность истории, культуры и духовных ценностей народов России.

Телемост состоялся при участии министерства образования Московской области, центра социально-педагогического сопровождения КУРО, ФГБУ «Росдетцентр» и гимназии имени В. И. Танеева.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.