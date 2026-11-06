Из Подмосковья в зону СВО передали убранство для фронтовой часовни

В Сергиевом Посаде участник СВО обратился с просьбой помочь с внутренним убранством часовни, которую бойцы построили своими руками в зоне боевых действий. К решению вопроса подключился директор Художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской Православной Церкви Владимир Левин, сообщила летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, депутат Московской областной думы Елена Серова в своем канале в мессенджере МАКС .

Вместе с воином, его супругой и женой пропавшего без вести бойца он посетил предприятие: участники побывали в местной часовне, приложились к святыням и осмотрели музей. Затем в торжественной обстановке бойцам передали благоукрашения для фронтового храма.

Среди переданного — подсвечники, светильники, лампадное масло, складной аналой, четыре тысячи свечей и многое другое. Отдельно военнослужащим вручили Святое Евангелие. От себя лично передала иконы для иконостаса, включая образ святого Александра Невского, в честь которого построена часовня.

«К решению вопроса сразу же подключился директор Художественно-производственного предприятия „Софрино“ Русской Православной Церкви Владимир Анатольевич Левин, который уже очень давно оказывает серьезную гуманитарную помощь нашим бойцам на передовой», — говорится в сообщении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.