В Подмосковье подали более 100 тыс заявлений на градостроительные планы

Пользователи портала госуслуг Московской области с начала года более 100 тыс. раз обратились за подготовкой градостроительных планов земельных участков, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года электронной услугой «Подготовка градостроительных планов земельных участков» на портале госуслуг Московской области воспользовались свыше 100 тыс. раз.

Услуга доступна в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Кадастр и регистрация права». Для подачи заявления необходимо авторизоваться на региональном портале через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Он проверяет прикрепленные файлы и выявляет некорректно загруженные документы. Это позволяет исправить ошибки до отправки заявления в ведомство.

Градостроительный план земельного участка — обязательное условие для строительства и реконструкции объекта капитального строительства. Он необходим для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.