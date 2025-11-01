Андрей Воробьев сыграл с 7-летним ребенком в теннис в Шаховской

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в новом теннисном центре в Шаховской сыграл с самым юным воспитанником Захаром, ему 7 лет.

«Захар — мощный соперник, уверен, у парня большое будущее», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что центр в Шаховской открыли в прошлом году. А в 2025 году в нем вовсю идут занятия для детей и взрослых — всего создано 10 групп.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Ранее губернатор проверил работу нового спортивного комплекса, пообщался с тренерами и их воспитанниками.

«Теннис — один из любимых видов спорта в Подмосковье, в регионе им занимаются больше 13 тысяч человек. В том числе 457 спортсменов, которые тренируются в 12 учреждениях под руководством 26 тренеров», — сказал глава области.

