Андрей Воробьев сыграл с 7-летним ребенком в теннис в Шаховской
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в новом теннисном центре в Шаховской сыграл с самым юным воспитанником Захаром, ему 7 лет.
«Захар — мощный соперник, уверен, у парня большое будущее», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что центр в Шаховской открыли в прошлом году. А в 2025 году в нем вовсю идут занятия для детей и взрослых — всего создано 10 групп.
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Ранее губернатор проверил работу нового спортивного комплекса, пообщался с тренерами и их воспитанниками.
«Теннис — один из любимых видов спорта в Подмосковье, в регионе им занимаются больше 13 тысяч человек. В том числе 457 спортсменов, которые тренируются в 12 учреждениях под руководством 26 тренеров», — сказал глава области.
