Губернатор Подмосковья проверил работу нового теннисного центра в Шаховской

В Шаховской в 2024 году возвели современный теннисный центр, а теперь здесь завершают строительство уникального Дворца торжеств. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу нового спортивного комплекса, пообщался с тренерами и их воспитанниками, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Площадь теннисного центра в Шаховской составляет почти 5 тыс. кв. м. Его возвели на средства муниципалитета, а открыли весной прошлого года. Здесь есть современные корты, просторные раздевалки с душевыми, уютная зона отдыха. У жителей есть возможность заниматься теннисом по небольшой стоимости и даже бесплатно.

«Здесь проводят и групповые, и индивидуальные тренировки. Всего сейчас 10 групп, в которых 57 ребятишек и 56 взрослых. Есть занятия для льготников — например, секция для пожилых в рамках проекта „Активное долголетие“, в которой занимаются 13 человек, а также бесплатные тренировки для участников СВО и их близких. Теннис — один из любимых видов спорта в Подмосковье, в регионе им занимаются больше 13 тысяч человек. В том числе 457 спортсменов, которые тренируются в 12 учреждениях под руководством 26 тренеров», — сказал Воробьев.

В теннисном центре пять крытых кортов с современным покрытием. В прошлом году здесь прошли 24 соревнования, в том числе 6 в рамках ассоциации «Российский теннисный тур» (РТТ). Сейчас завершается строительство еще 3 кортов – открытых.

Центр входит в состав Шаховского детского оздоровительного комплекса (ДОК). В его структуре есть еще несколько объектов: детский оздоровительный комплекс «Старт», зал единоборств, крытая ледовая площадка,

«Теннисный центр уникален тем, что имеет покрытие Hard (средней жесткости – ред.) и капитальное здание, что редкость для Московской области, потому что чаще всего теннисные центры – это надувные конструкции. Занятия у нас начинаются с 8 утра и продолжаются до 9 вечера. Приезжает много посетителей, в том числе из столицы», — рассказала директор Шаховского ДОК Ольга Короткова.

Ксения Российская несколько лет назад переехала из Москвы в Шаховскую. Она рассказала, что тут для ее семьи созданы комфортные условия, а для ребенка – отличные возможности для развития. Сейчас Российская работает администратором в теннисном центре. Вся ее семья ходит сюда играть.

«В городе много спортивных, культурных, образовательных направлений. Мой сын занимался и плаванием, и борьбой, а сейчас – теннисом, ходит в музыкальную школу на фортепиано. Учится на пятерки, висит на доске почета в школе. В общем мы очень довольны», — сказала она.

Теннис стал семейным хобби и для Юлии Осиной. Центр она посещает с дочкой Евой и сыном Матвеем. Муж Юлии сейчас на СВО. По ее словам, семьям участников спецоперации оказывают большую помощь. Для Осиных, например, сделали подъездную дорогу к земельному участку – полностью покрыли ее асфальтом.

«Муж был мобилизован. У него все нормально, мы постоянно на связи. Регулярно собираем и отправляем в зону СВО гуманитарную помощь. У нас в городе работают две волонтерские группы: «Шаховская – Нашим» и «Шаховская полевая кухня». Вот буквально через два дня к бойцам приедет очередная машина, привезет все, что они просили», — сказала Осина.

Перемены в Шаховской

Жители Шаховской в общении с губернатором положительно оценили перемены в округе. Здесь не только построили теннисный центр, но также открыли ледовую арену и кинотеатр, благоустроили парки, расширяют дорогу М-9 «Балтия».

Сейчас в Шаховской возводят Дворец торжеств. Общая площадь здания – порядка 2 тыс. кв. м. Губернатор проверил строительство объекта. Это уникальный проект как по своему архитектурному решению, так и функциональному наполнению. Он победил в конкурсе союза архитекторов России, став одним из лучших примеров современного градостроительства.

Дворец способен одновременно принять более 200 гостей. На первом этаже будет просторный холл с комфортабельным вестибюлем, гардеробом и парадной лестницей. На верхнем уровне – зона банкетов и церемоний с современным интерьером и необходимой инфраструктурой для проведения свадеб, юбилеев и корпоративных мероприятий. В здании будут лифты, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли комфортно перемещаться по нему.

Фасад украсят оригинальными круглыми металлическими проемами, олицетворяющими образ традиционных обручальных колец. Открыть Дворец торжеств планируют в начале 2026 года.

