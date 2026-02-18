Американский судья поставил российской фигуристке Петросян самую низкую оценку

сегодня в 15:09

Самую низкую оценку 18-летней российской фигуристке Аделии Петросян за короткую программу на Олимпиаде поставил судья из США Кевин Розенштайн — 67,26 балла, что в его личном рейтинге соответствовало только 11 месту, сообщает kp.ru .

Также, как следует из протоколов, ниже итогового результата спортсменку оценили арбитры из Японии (70,07 балла, шестое место) и Австрии (71,19 балла, восьмое место).

А двое судей посчитали прокат Петросян достойным места в топ-3. Представитель Казахстана отдал фигуристке 76,23 балла (третья позиция). Судья из Израиля оценил выступление в 75,23 балла, что тоже соответствовало третьему месту в его личном зачете.

Петросян выступает на Играх в нейтральном статусе. По итогам короткой программы она занимает пятое место с результатом 72,89 балла.

Ранее российский фигурист Петр Гуменник после проката короткой и произвольной программ на Олимпиаде в Италии занял шестое место.

