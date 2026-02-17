сегодня в 22:21

Российская фигуристка Аделия Петросян набрала 72,89 балла на Олимпиаде в Италии

Российская фигуристка Аделия Петросян представила свою короткую программу на XXV зимних Олимпийских играх 2026 года, которые проходят с 6 по 22 февраля в Италии, сообщает RT .

В прокате она безупречно исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа.

Судьи оценили выступление российской фигуристки в 72,89 балла: 40,44 из них за технику и 32,45 за представление.

