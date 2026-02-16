Русская звезда американской сборной Илья Малинин: новый краш и молодая легенда

В материале РИАМО — об Илье Малинине, который успел наделать много шума на Олимпиаде в Италии и покорить сердца американских фанаток.

Кто такой Илья Малинин и подробности его личной жизни

Фото - © РИА Новости

Американский фигурист российского происхождения Илья Малинин родился 2 декабря 2004 года в Фэрфаксе, штат Вирджиния. Уже в раннем возрасте он продемонстрировал исключительные спортивные таланты, став одним из наиболее перспективных спортсменов нового поколения. Сегодня, в 21 год, он считается главным фаворитом на Олимпийских играх в Милане.

Относительно личной жизни фигура Ильи остается закрытой. Иногда появляются слухи о связи с девушкой по имени Анна Сретенская, имеющей российские корни. Но сам фигурист предпочитает держать личные дела вне публичного пространства.

Детство Ильи Малинина и начало спортивного пути

Фото - © РИА Новости

Родители Ильи — профессиональные фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков, в конце 1990-х годов представлявшие Узбекистан на крупных турнирах. Позднее они переехали в США, где стали работать тренерами и брать с собой на работу сына. Воспитание Ильи строилось таким образом, что родители выполняли роли строгих тренеров на льду и заботливых родителей вне его.

Кроме занятий спортом, Илья учил языки — он свободно общается на двух языках, русском и английском. У спортсмена есть сестра Елизавета, она младше него, и ее также привлекла карьера фигуристки.

Профессиональная карьера Ильи Малинина

Фото - © РИА Новости

Уже в девять лет талантливый юноша прошел отбор на национальный чемпионат США среди детей своего возраста. Через пару лет он завоевал золотую медаль национального турнира среди юниоров. Именно тогда началось восхождение молодого таланта.

Осень 2019 года ознаменовалась дебютом на международном уровне, когда Илья уверенно выиграл турнир Philadelphia Summer International. Затем последовали первые этапы юниорского Гран-при, принесшие опыт и уверенность. Настоящий прорыв произошел осенью 2022 года, когда Малинин исполнил первый чистый четверной аксель в истории соревнований.

За свою карьеру он установил ряд уникальных достижений:

Первый в мире исполненный четверной аксель.

Единственный исполнитель шести видов четверных прыжков. Кстати, за эти прыжки его даже прозвали Quad God — Богом квадов.

Помимо квадов, у Малинина есть свой уникальный связующий элемент — Raspberry Twist, драматичный прыжок-винт, который он использует в своих программах.

Один из немногих фигуристов, выполнивших шесть и даже семь четверных прыжков в одной программе.

Он дважды становился чемпионом мира (2024, 2025 годы), трижды побеждал в финале Гран-при и четыре раза выигрывал национальные чемпионаты США.

Не только техника: в чем секрет ярких номеров Малинина

Фото - © РИА Новости

Особенность выступлений Ильи заключается в высоком техническом уровне исполнения сложных прыжковых комбинаций. Но помимо техники, он уделяет внимание художественному аспекту своих номеров. Например, одна из последних коротких программ выполнена в стиле популярной компьютерной игры «Принц Персии»: в выступлении звучала музыка оттуда и рэп, что позволило создать образ воинственного героя. Оригинальную произвольную программу Малинин посвятил истории своего становления — это был первый случай в фигурном катании, когда звучал собственный голос фигуриста при озвучивании закадрового текста.

Участие Ильи Малинина в Олимпиаде-2026

Фото - © РИА Новости

Илья Малинин считался безоговорочным фаворитом на завоевание золотой медали в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Все-таки юноша выиграл все крупные соревнования, на него делали большую ставку.

Мнением о потенциале Малинина в начале зимы высказался российский фигурист, призер Олимпийских игр и хореограф-постановщик Илья Авербух. Так, он отметил: «На данный момент Малинин — объективно сильнейший фигурист планеты… Я думаю, он просто такой парень — все это его заводит, он на кураже. Он настолько уверен в себе, что идет на риск в короткой программе, понимая, что может остаться без каскада, и все равно делает это».

Сам же Малинин не делал таких серьезных заявлений относительно своей карьеры. Он говорил, что его долгосрочная цель — участие в трех олимпийских циклах: в 2026-м, 2030-м и 2034-м годах. «Мне кажется, у меня еще огромный запас для роста – особенно если говорить, скажем, о следующих трех олимпийских циклах, на протяжении которых я хочу продолжать соревноваться <…> Конечно, я буду ориентироваться на свои ощущения и на то, насколько во мне сохранится страсть к фигурному катанию. Так что кто знает – может быть, это будет и четвертый, и пятый цикл, — приводит слова Малинина Sports.ru.

Причины провала Малинина на Олимпиаде-2026: поддержка спортсмена и волна хейта

Фото - © РИА Новости

Несмотря на то, что Малинину пророчили первое место, занял юноша лишь восьмое. Накал драматизма был просто невероятным — никто не ожидал провала, особенно сам Илья. Тем не менее фигурист нашел в себе силы и вышел к журналистам, чтобы подробно объяснить, что же пошло не так.

«Честно говоря, у меня просто нет слов. Я был в шоке, я действительно не знал, чего ожидать. Я тренировался весь сезон, чтобы дойти до этого момента и откатать как можно лучше, но этого не произошло. Что случилось, то случилось. Единственное, что я сейчас могу, это смотреть в будущее и думать, что делать дальше», — заявил Малинин в беседе с The New York Times.

На Малинина тут же обрушилась волна критики и хейта — вероятно, со стороны тех людей, которые делали ставки на его победу и проиграли деньги. Однако тех людей, которые поддержали спортсмена после его проигрыша, все-таки оказалось больше. На его защиту встали журналисты и другие спортсмены. «Учитывая накал эмоций, Малинин мог бы отмахнуться от микрофона или ограничиться краткими формальными фразами, — отметил в соцсетях редактор NBC Грег Розенштейн. — Но вместо этого он нашел время, чтобы вдумчиво ответить на каждый вопрос репортера. Это невероятно зрелый шаг и редкое самообладание со стороны 21-летнего парня».

«На каждой Олимпиаде чемпион может столкнуться с подобным моментом, предначертанным судьбой. Десять лет подготовки. Одно выступление. Тело готово, но готов ли разум к такому давлению? Внутренние переживания остаются самым непредсказуемым фактором в спорте. Но Илье всего 21 год. Он вернется и снова встретится лицом к лицу с не взятой вершиной. Я болел за него сейчас и продолжу верить в его талант, когда он вернется за реваншем», — написал в соцсетях двукратный олимпийский чемпион по шорт-треку Аполо Антон Оно.