Жуткое видео: кадры с огромным боеприпасом на парковке в Москве появились в Сети

сегодня в 11:27

Появилось видео с упавшим на парковке в Новой Москве боеприпасом

« МК: срочные новости » опубликовал видео боеприпаса, упавшего на парковке в деревне Большое Свинорье в Новомосковском административном округе. Он лежал между автомобилей.

На опубликованной записи боеприпас лежал между Mercedes-Benz и Kia. На парковке стояло множество других автомобилей.

Боеприпас не взорвался.

Утром житель деревни Большое Свинорье в Новомосковском административном округе нашел объект, напоминающий часть БПЛА, рядом со своим автомобилем. Территория вокруг него была оцеплена полицейскими.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что были сбиты еще два БПЛА ВСУ, летевших на город. Суммарно с начала суток было ликвидировано 42 украинских беспилотника.

