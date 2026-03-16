Москвич нашел похожий на беспилотник объект рядом со своей машиной
Объект, напоминающий беспилотник, обнаружил житель деревни Большое Свинорье в Новомосковском административном округе Москвы. Об этом сообщает «МК: срочные новости».
Житель нашел предмет утром в понедельник.
Объект не взорвался. Территорию вокруг него оцепили. На месте происшествия находятся полицейские.
Украинские БПЛА третий день подряд пытаются прорваться к Москве. Их успешно уничтожают на подлете. С 22:54 15 марта в Москве и области сбили 48 беспилотников ВСУ.
